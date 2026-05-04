Житель рассказал, что ВС РФ спасли семью, чье убийство ВСУ снимали на видео

Выживший глава семьи по имени Сергей сообщил, что людям мстили за русские корни и нежелание уезжать на Украину.

ДОНЕЦК, 4 мая. /ТАСС/. Российские войска спасли из Красноармейска в ДНР семью Пак, попытку уничтожения которой ВСУ сняли на видео и выложили в сеть. Как рассказал ТАСС выживший глава семьи по имени Сергей, им мстили за русские корни и нежелание уезжать на Украину.

«Это их (ВСУ — прим. ТАСС) дрон был. Люди видели даже, откуда он вылетел — с микрорайона, там 300 м от нас. И он кружился над нами, искал именно наш дом, и они спалили наш дом», — рассказал Сергей.

По его словам, для поджога дома украинские войска использовали термитную смесь. «Я сразу вытащил [горящий фрагмент] на лопату, у меня даже лопата железная прогорела насквозь. Шансов потушить в принципе не было», — добавил мужчина.

Он отметил, что в Красноармейск семья переехала из Очеретина, чтобы «пересидеть боевые действия» и остаться в России. Сам Сергей родился в Якутии, его пожилая мама Раиса Осиповна 1946 года рождения — из Казахстана. «Мы русские, за это нас и пытались сжечь», — добавила в беседе с ТАСС пенсионерка.

За тем, как наносятся удары по дому и его жильцам, наблюдали также стоявшие неподалеку солдаты ВСУ. «Наблюдали и улыбались, а я — плакала и продолжала спасать вещи», — сказала пожилая женщина.

По информации спасенной семьи, местных жителей на помощь к ним не подпускали солдаты ВСУ.

Всего за время нахождения семьи Пак в Красноармейске украинские военные совершили несколько попыток их уничтожения.

