Мерц заявил, что серьезно относится к недовольству граждан ФРГ правительством

«Я, разумеется, серьезно отношусь к недовольству», — отметил Мерц в эфире телеканала ARD. «Однако это феномен, с которым сталкивались и другие правительства», — добавил он. Через некоторое время, по словам канцлера, всегда наступают разочарование и критика, а в коалициях возникают перекосы. «Посмотрите на первый год Гельмута Коля, посмотрите на первый год Герхарда Шрёдера», — подчеркнул Мерц, упоминая своих предшественников.