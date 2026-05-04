Мерц заявил, что серьезно относится к недовольству граждан ФРГ правительством

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не считает нынешнюю волну недовольства правительством ФРГ, состоящим из блока ХДС/ХСС и СДПГ, чем-то необычным, и отметил, что серьезно относится к подобному настроению жителей страны.
«Я, разумеется, серьезно отношусь к недовольству», — отметил Мерц в эфире телеканала ARD. «Однако это феномен, с которым сталкивались и другие правительства», — добавил он. Через некоторое время, по словам канцлера, всегда наступают разочарование и критика, а в коалициях возникают перекосы. «Посмотрите на первый год Гельмута Коля, посмотрите на первый год Герхарда Шрёдера», — подчеркнул Мерц, упоминая своих предшественников.
Он заметил, что трудные времена, взлеты и падения случаются постоянно. «Лучшим выводом было бы доказать, что мы в этой коалиции дееспособны и можем принимать решения, отвечающие вызовам времени», — утверждал он.
Говоря о готовности поставить вопрос о доверии правительству в Бундестаге при затяжных спорах, Мерц ответил, что этим «ему в настоящее время заниматься не приходится». «Это всегда остается вариантом для любого канцлера, но сейчас у меня нет повода об этом раздумывать», — сказал он.
Комментируя собственную манеру общения, канцлер ФРГ признал, что такое поведение иногда несет риски. «Но я верю, что многие люди в этой стране хотят знать, что на самом деле думают их политики. И я стараюсь выражать это в своем стиле», — констатировал он.
Отношение к правительству Мерца.
Согласно результатам последнего опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, более 70% жителей Германии недовольны работой Мерца (ХДС) и свыше 75% немцев не удовлетворены действиями правительства страны.
6 мая исполнится год с того момента, как правительство ФРГ, состоящее из консервативного блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), под руководством Мерца начало работать. По результатам опросов позиции ХДС/ХСС и СДПГ заметно пошатнулись. Тем временем «Альтернатива для Германии» в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией.