Посол в ФРГ Нечаев: «Ядерный зонтик» Европы несет стратегическую угрозу России

Планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» несут прямую стратегическую угрозу Российской Федерации. Об этом в понедельник, 4 мая, высказался посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта заявил, что его страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские государства смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.
— Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, потому что несут для нас прямую угрозу стратегического порядка, — заявил дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости, какой будет реакция России на участие ФРГ в таких учениях.
Польша и Франция намерены провести совместные учения Военно-воздушных сил в Балтийском море, в рамках которых французские истребители Rafale будут имитировать применение ядерных боеголовок. Об этом 23 апреля сообщило издание Wirtualna Polska, ссылаясь на источник в польской армии.
Утверждается, что новая франко-польская группировка будет «в некотором смысле вне бюрократии Североатлантического альянса».