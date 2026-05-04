Бабиш рассказал о просьбах МИД Чехии надавить на Казахстан из-за России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что дипломаты просили его требовать от Астаны сокращения связей с Москвой и Пекином.
Об этом сообщает телеканал TV Nova.
Сотрудниками министерства иностранных дел страны была подготовлена специальная рабочая памятка для ведения антироссийской политики.
Глава правительства пояснил, что в переданном ему документе содержались прямые призывы ограничить отношения азиатского государства с Россией и Китаем.
По его словам, авторами подобных инициатив выступили неназванные государственные служащие, среди которых мог быть бывший руководитель дипломатического ведомства Ян Липавский.
«Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе», — сказал Андрей Бабиш.
Ранее чешский МИД заявил протест российскому послу Александру Змеевскому в связи с публикацией Министерства обороны о европейских производствах БПЛА для Украины.