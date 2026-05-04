СМИ: польские депутаты устроили перепалку из-за слов о России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Польские депутаты поругались в прямом эфире из-за слов о России и заявления премьер-министра Дональда Туска о катастрофе НАТО, передает телеканал Polsat News.
Депутат от партии «Право и справедливость» (PiS) Радослав Фогель обвинил Туска в том, что тот подрывает доверие к НАТО, и назвал его слова хорошими новостями для России.
«Если действительно произойдет вывод войск из Германии, Польша должна стремиться к их переброске к нам (в страну. — Прим. ред.). С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО, как это делает Дональд Туск», — сказал он.
В ответ, депутат от партии «Гражданская коалиция» Павел Блюзнюк на повышенных тонах начал доказывать, что Фогель ошибается в своем утверждении про Туска. Позже к спору присоединилась и депутат от партии «Польша 2050» Ева Шедлер, попытавшись успокоить коллег и иронично высказавшись о споривших.
«Если автором слов является человек, которого не выносят, например, премьер-министр Дональд Туск, то люди сразу же увидят между строк то, что не было сказано вслух», — заметила она.
В материале не уточняется, чем закончилась дискуссия.
Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск назвал катастрофической тенденцией решение о выводе из Германии пяти тысяч военнослужащих армии США.
Самый крупный европейский контингент НАТО расположен в Германии. Здесь расквартировано более 36 тысяч американских военнослужащих, а также около 1,5 тысячи резервистов.