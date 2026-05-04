Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт из Колумбии дал совет, как правильно хранить кофе

РИА Новости: кофе нельзя хранить в холодильнике после вскрытия упаковки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Чтобы кофе не испортился, после вскрытия упаковки ее нельзя убирать в холодильник, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

«После вскрытия упаковки не помещайте ее в холодильник», — сказал собеседник агентства.

Хилон отметил, что также нужно стараться удалить весь воздух из пакета, прежде чем его закрыть.

«Чем дольше кофе подвергается воздействию кислорода, тем быстрее он состаривается и портится», — объяснил эксперт.