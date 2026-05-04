Премьер Чехии рассказал о поразительной просьбе МИД в отношении России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что сотрудники МИД страны просили его надавить на Казахстан для ограничения отношений с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV Nova.
«Меня поразило, когда мне в самолете дали документ, вот он, из министерства иностранных дел, где я должен был обратиться к Казахстану с просьбой ограничить его отношения с Россией и Китаем», — сказал он.
По утверждению Бабиша, этот документ он получил от неких чиновников, в том числе, от экс-министра иностранных дел Яна Липавского.
Наверное, я даже не хочу больше комментировать Липавского. Ужасный позор", — добавил политик.
Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее призвал Европу начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Отдельно он призвал европейские страны восстановить прямой диалог с Москвой, назвав это необходимым условием для прекращения огня. По его мнению, переговоры с Путиным могли бы вести лидеры ключевых государств Старого Света.