В ЕР заявили, что за пять лет в России вырос средний размер страховых пенсий

В идеологическом предвыборном документе партии отмечено, что минимальный размер оплаты труда увеличился более чем в два раза.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Средний размер страховой пенсии по старости в России за пять лет вырос примерно в 1,5 раза, а минимальный размер оплаты труда — более чем в 2 раза. Это отмечается в идеологическом предвыборном документе «Дюжина жестких вопросов к “Единой России”, имеющемся в распоряжении ТАСС.

О создании документа, в котором сформулированы ответы на возможные претензии к партии в преддверии думской кампании, ранее сообщал секретарь ее генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании регионального форума «Есть результат!» в Ханты-Мансийске. Один из пунктов сборника тезисов посвящен теме роста цен и зарплат.

Единороссам в беседе с избирателями рекомендуется напоминать, что именно «Единая Россия» обеспечила законодательные гарантии индексации пенсий и МРОТ. «Зарплата растет, даже базовая. Другое дело, что инфляция действительно делает этот рост не таким заметным для человека. Тем не менее: к 2021 году средний размер страховой пенсии по старости составил 16 789 рублей, в феврале 2026-го — 25 261 рубль; МРОТ в 2021 году был 12 792 рубля, в 2026-м — 27 093 рубля», — отмечается в тезисах для партийцев.

Отдельно в материалах говорится о контроле за ценами. Авторы подчеркивают, что это требует «тонкой настройки», поскольку необходимо не допустить как «рвачества недобросовестных компаний», так и закрытия производств или появления черного рынка.

«Единая Россия» наделила антимонопольную службу всеми инструментами и правами и будет жестко контролировать эффективность ее работы. Тарифы естественных монополий, цены на жизненноважные и необходимые лекарства сегодня регулируются государством благодаря законам «Единой России», — говорится в предвыборных тезисах.

