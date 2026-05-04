МИД предупредил о рисках повреждения подводной инфраструктуры на Балтике

В акватории Балтийского моря сохраняются серьёзные риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры, заявил посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов.
Как следует из заявления, подобные провокационные действия могут быть направлены в том числе против нефтеналивных танкеров в регионе.
Дипломат пояснил, что возможные акты саботажа используются для создания резонансных информационных вбросов о масштабном загрязнении окружающей среды.
«Наряду с этим сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры», — сказал Булатов.
Ранее в МИД России сообщили, что российские торговые суда в акватории Балтийского моря могут получить сопровождение в виде кораблей военно-морского флота для защиты от стран Запада.