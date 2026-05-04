ВОЗ сообщила о лабораторных исследованиях в связи с хантавирусом

ВОЗ сообщила об исследованиях в связи со вспышкой хантавируса на лайнере.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о проведении лабораторных и эпидемиологических исследований в связи с предполагаемой вспышкой хантавируса на лайнере из Аргентины.

Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.

«ВОЗ осведомлена о происшествии в сфере общественного здравоохранения на круизном судне, курсирующем в Атлантическом океане… Проводятся тщательные расследования, включая дополнительные лабораторные и эпидемиологические исследования. Пассажирам и экипажу оказывается медицинская помощь и поддержка. Также проводится секвенирование вируса», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.

В ВОЗ отметили, что на данный момент лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, а также выявлено пять предполагаемых случаев. Из шести заболевших трое скончались, один в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке. Оставшихся двух пассажиров с симптомами заболевания также намерены вывести с судна.

«ВОЗ содействует координации между государствами-членами и операторами судна для медицинской эвакуации двух пассажиров с симптомами заболевания, а также для проведения полной оценки риска для общественного здравоохранения и оказания поддержки остальным пассажирам на борту», — говорится в заявлении.