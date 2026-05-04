КУРСК, 4 мая. /ТАСС/. Малообразованные мобилизованные граждане Украины попадают на медицинскую службу в ВСУ, а тех, у кого есть медицинское образование, отправляют в штурмовые подразделения на этапе отбора в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«У ВСУ возникает серьезная проблема с медицинской службой в войсках: квалифицированные медики с образованием, которые могли бы работать по своему прямому назначению, еще при отборе в территориальных центрах комплектования, они отправляются в штурмовые подразделения», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в медицинскую службу попадают не самые здоровые и малообразованные мобилизованные.
«Поэтому дефицит врачей в боевых подразделениях ощущается остро, и у командиров нет конкретных путей решения. Данная проблема умалчивается перед вышестоящим командованием», — добавил он.