ТАСС: ВСУ отправляют в штурмовики квалифицированных медиков

КУРСК, 4 мая. /ТАСС/. Малообразованные мобилизованные граждане Украины попадают на медицинскую службу в ВСУ, а тех, у кого есть медицинское образование, отправляют в штурмовые подразделения на этапе отбора в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.