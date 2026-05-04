В Иране сочтут нарушением перемирия вмешательство США в судоходство

В Иране заявили, что любое вмешательство Соединенных Штатов в вопросы судоходства в Ормузском проливе будет восприниматься как нарушение действующего режима прекращения огня. С таким заявлением выступил глава комитета по национальной безопасности парламента страны Эбрахим Азизи.
По словам иранского политика, Тегеран не намерен допускать внешнего влияния на управление ситуацией в Персидском заливе и Ормузском проливе. Власти страны считают этот регион зоной своих стратегических интересов и подчеркивают готовность жестко реагировать на любые попытки давления.
Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности между Ираном и США, а также дискуссий вокруг безопасности морских маршрутов в регионе. Ормузский пролив остается одним из ключевых путей транспортировки нефти на мировом рынке.
Ранее агентство Bloomberg написало, что движение судов в Ормузском проливе практически остановилось после слов Дональда Трампа о мирном предложении Ирана. Так, 2 мая через пролив прошли девять кораблей.