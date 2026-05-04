Командир Самара: перехватчики «Лис» помогают экономить ракеты ПВО

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Разработанные московскими инженерами перехватчики «Лис», прикрывающие небо и гражданские объекты от ударных беспилотников ВСУ, помогают экономить дорогостоящие ракеты ПВО. Об этом ТАСС сообщил командир расчета отряда БПЛА «Варяг» с позывным Самара, выполняющий задачи на территории Курской области.
«На курской территории занимаюсь защитой неба и гражданского населения. Работаем с беспилотно-воздушным судном “Лис”, оно очень хорошо себя зарекомендовало — оборудование простое и безотказное. “Лис” нужен для перехвата воздушных целей — R-15, “Лютый”, различные фальшцели типа изделий “Майя”. “Лютый” может поразить девятиэтажное здание, “Майя” может поразить жилой дом. “Лис” хорошо отрабатывает, чтобы не перегружать ПВО. Зачем тратить многомиллионную ракету, когда мы можем отработать по вражеской цели “Лисами”, — рассказал военнослужащий.
По словам Самары, во время налета украинских дронов главное для бойцов — сохранять спокойствие. «Когда налет проходит над тобой, самое главное — не паниковать. Нужно воспитать в себе такое качество: лучше ты, чем кто-то. Если беспилотник долетит куда-то в жилой дом, где семья, дети или несколько семей, тут лучше пожертвовать собой, чем пожертвовать нашими родными», — добавил боец.
Военнослужащий подчеркнул, что был поражен рабочими возможностями перехватчика. «Мы были поражены его пробивной связью: заявлено по техническим характеристикам до 10 км, мы работали до 15. Мне понравилась работа программного вычислительного комплекса автоматического донаведения. Машина делает все сама. По сути, действия пилота — это только взлететь и нажать кнопку подрыва», — отметил Самара.