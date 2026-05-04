Командир Самара: перехватчики «Лис» помогают экономить ракеты ПВО

По словам Самары, во время налета украинских дронов главное для бойцов — сохранять спокойствие. «Когда налет проходит над тобой, самое главное — не паниковать. Нужно воспитать в себе такое качество: лучше ты, чем кто-то. Если беспилотник долетит куда-то в жилой дом, где семья, дети или несколько семей, тут лучше пожертвовать собой, чем пожертвовать нашими родными», — добавил боец.