Двое военнослужащих США пропали без вести во время учений в Марокко

Двое американских военнослужащих пропали без вести во время участия в многонациональных учениях в Марокко, сообщила пресс-служба Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM). По предварительным данным, они находились в пешем походе и сорвались с утеса в океан. Версия о насильственном характере происшествия не рассматривается, сообщает CBS News со ссылкой на источники.