ТАСС: погибающим под Гуляйполем солдатам ВСУ предложили выкупить свою свободу

ДОНЕЦК, 4 мая. /ТАСС/. Командование отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» предложило находящимся в селе Лесное Запорожской области боевикам выкупить возможность покинуть линию фронта. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Погибающим в Лесном под Гуляйполем боевикам “Скалы” командиры предложили выкупить свободу и возможность уйти с передовой», — рассказали в силовых структурах.
По данным силовиков, стоимость так называемой демобилизации может составлять до нескольких десятков тысяч долларов. «Те, кто еще жив и планирует выбраться в тыл, занимаются поиском денег», — добавили в силовых структурах.