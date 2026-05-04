Российские туристы стали меньше употреблять алкоголь на курортах Турции

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. Употребление алкоголя заметно сократилось среди российских туристов на курортах Антальи в текущем году, сообщил РИА Новости владелец одного из отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.

«В этом сезоне мы видим, что российские туристы стали значительно меньше употреблять алкоголь по сравнению с предыдущими годами», — заявил собеседник агентства.

Бильгинер отметил, что изменение поведения связано с ростом цен на отдых и общими экономическими условиями, которые заставляют туристов более рационально подходить к расходам в пакетах, где нет пункта «все включено». По его словам, гости чаще выбирают более сдержанный формат отдыха и внимательнее относятся к дополнительным затратам внутри отелей.

Он также указал, что меняется структура туристического потока: увеличивается доля семейных туристов и путешественников, ориентированных на спокойный отдых, что напрямую влияет на снижение потребления алкоголя. В частности, такие гости чаще выбирают экскурсии, спа-услуги и активный досуг вместо формата с акцентом на напитки.

Отдельным фактором, по его оценке, стало усиление опасений по поводу качества алкоголя на фоне сообщений об инцидентах с поддельной продукцией. Бильгинер отметил, что часть туристов предпочитает ограничивать потребление или выбирать только проверенные напитки, что также отражается на общей статистике.

Кроме того, он подчеркнул, что меняются и поведенческие установки туристов: растет интерес к здоровому образу жизни, что ведет к более умеренному потреблению и влияет на спрос в гостиничном секторе.