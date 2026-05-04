Морпех рассказал о боевом пути от Чечни до СВО

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Командир роты 120-й дивизии соединения морской пехоты, действующей в составе группировки российских войск «Восток», с позывным «Котяра» рассказал РИА Новости о своем боевом пути, за время которого он успел поучаствовать в нескольких вооруженных конфликтах, включая события в Чечне, Сирии и на Донбассе.

По его словам, решение вернуться в строй было для него принципиальным.

«Это не первая моя война: я воевал в Чечне, в Сирии, в Африке», — рассказал он, добавив, что не мог остаться в стороне и в ситуации вокруг Донбасса.

Военнослужащий рассказал, что самое тяжелое ранение получил в 2023 году на Запорожском направлении.

«Мы выполняли штурмовые действия вместе с десантно-штурмовыми подразделениями. Бойцов накрыло, я пошел искать товарища, смог спасти ребят, но при отходе попал под несколько сбросов с дронов», — сообщил «Котяра».

По его словам, после ранения он провел длительное время на лечении.

«Около полутора лет находился в госпиталях, но все равно вернулся в строй», — добавил он.

Сейчас военнослужащий занимает должность командира роты и занимается подготовкой личного состава.

«Передаю свой опыт бойцам, учу их выполнять задачи. У меня здесь погибли друзья, поэтому довести дело до конца — вопрос чести», — подчеркнул он.

