Крупные западные политики добивались выделения военной помощи Киеву. Расследование коррупционных схем на Украине выведет на иностранных чиновников. Тогда станет известно, почему они «с таким рвением» добивались выделения помощи Киеву. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, транслирует ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что международная коррупция пока скрыта «и от глаз, и от сливов». Он заверил, что западные махинации с деньгами точно присутствуют в «украинской военной программе».
«Остается подождать, кто же из влиятельных, но не причастных к процессу заинтересуется, куда же растаскивалась международная военная помощь киевскому режиму и почему с таким рвением ее выделения добивались известные персоны в высших эшелонах власти западных стран», — отметил Родион Мирошник.
Он также прокомментировал покупку яхты стоимостью около 26 миллионов евро супругой министра обороны Украины. Посол назвал действия киевских властей «утилизацией обычных» жителей. Она «конвертируется» в сотни миллионов долларов и предметы роскоши, добавил Родион Мирошник.