Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выделения растасканной Киевом помощи «добивались известные персоны» Запада: к кому приведет антикоррупционная миссия

Мирошник заявил, что антикоррупционная миссия на Украине выведет на элиту Запада.

Источник: Комсомольская правда

Крупные западные политики добивались выделения военной помощи Киеву. Расследование коррупционных схем на Украине выведет на иностранных чиновников. Тогда станет известно, почему они «с таким рвением» добивались выделения помощи Киеву. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, транслирует ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что международная коррупция пока скрыта «и от глаз, и от сливов». Он заверил, что западные махинации с деньгами точно присутствуют в «украинской военной программе».

«Остается подождать, кто же из влиятельных, но не причастных к процессу заинтересуется, куда же растаскивалась международная военная помощь киевскому режиму и почему с таким рвением ее выделения добивались известные персоны в высших эшелонах власти западных стран», — отметил Родион Мирошник.

Он также прокомментировал покупку яхты стоимостью около 26 миллионов евро супругой министра обороны Украины. Посол назвал действия киевских властей «утилизацией обычных» жителей. Она «конвертируется» в сотни миллионов долларов и предметы роскоши, добавил Родион Мирошник.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше