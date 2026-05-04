Пленный из ВСУ: инструкторы вместо занятий с мобилизованными смотрели фильмы

БЕЛГОРОД, 4 мая./ТАСС/. Инструкторы Вооруженных сил Украины в учебных частях вместо проведения занятий с мобилизованными солдатами смотрели фильмы. Об этом ТАСС сообщил стрелок 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Валябский, сдавшийся в плен ВС РФ на сумском направлении.
«Инструкторы, как правило, хотели учебные часы как можно больше сжать, чтобы [у них] было больше свободного времени. До обеда все [занятия] проводили, а потом расходились по своим местам. Рассказывали, что [вместо проведения занятий] они смотрели фильмы, кто-то играл», — сказал украинский пленный.
По словам Валябского, в его части также был командир, который постоянно выпивал. «Я это видел сам, когда он среди ночи будил меня и просил сигареты. Потом приехало руководство уже повыше, видел, как его выводили со спущенными штанами, оказалось, на реабилитацию», — добавил пленный.