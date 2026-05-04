В Госдуме разъяснили, кому доступно получение пенсии на дому

Получение пенсии на дому в 2026 году не относится к особым льготам для маломобильных граждан или людей старше определённого возраста. Это один из официальных способов доставки по ст. 21 Федерального закона № 400-ФЗ.
Об этом напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Пенсионер сам выбирает между банковским счётом и доставкой через организацию федеральной почтовой связи с вручением денег по адресу проживания. Чтобы перейти на такой вариант, достаточно подать заявление о доставке через “Госуслуги”, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ при наличии соглашения с СФР. В заявлении отмечается вручение по месту жительства, дополнительных документов обычно не нужно, при личном визите достаточно паспорта», — добавил парламентарий.
По словам депутата, деньги приносят с 3 по 25 число каждого месяца, конкретный день закрепляется индивидуальным графиком.
«Если пенсионера не оказалось дома, выплату можно получить позже в рамках доставочного периода. Возможно получение через доверенное лицо. При сроке доверенности свыше года требуется ежегодное подтверждение регистрации по адресу выплаты. Если пенсию не забирать шесть месяцев подряд, выплата приостанавливается, и для возобновления придётся снова подавать заявление в СФР», — заключил собеседник RT.
Ранее россиянам объяснили, почему пенсионеры становятся главной целью мошенников.