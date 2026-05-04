Лондон является источником русофобских настроений, распространение которых идёт из Великобритании по всему миру. Такое мнение высказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
«По большому счету, все эти русофобские настроения идут главным образом из Лондона, ну, еще из Берлина, которые следят за тем, чтобы все под них подстраивались», — сказал он РИА Новости.
Торрембини назвал англичан мастерами «провокационной пропаганды».
Тем временем Латвия внедряет русофобию в школы: детям запретили общаться на русском языке даже на переменах.
Посол России в Берлине Сергей Нечаев также указал, что в ФРГ масштабы русофобии достигли рекордных показателей со времен Великой Отечественной войны.
В то же время в Евросоюзе осознали ущербность своей русофобии.