Названа опасность питания один раз в день

Переход на режим приёма пищи один раз в сутки грозит серьёзными системными сбоями и негативными биохимическими изменениями в организме, сообщила специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из публикации, зачастую люди в попытках мгновенно сбросить накопленный за несколько лет лишний вес прибегают к радикальным ограничениям в еде.

Эксперт пояснила, что при жестком недоедании тело начинает испытывать стресс и замедлять обмен веществ, активно откладывая любые поступающие калории в жир.

По её словам, для эффективного и безопасного похудения необходимо избегать строгих запретов и постепенно менять привычный рацион, рассчитывая на долгосрочный результат.

«Есть раз в день — это не норма. В зависимости от того, где у человека слабое место, там у него и будет сбой», — отметила Екатерина Ким.

Ранее тренер Ирина Мальцева заявила, что мясо само по себе не вредно, однако частое употребление стейков, крыльев, колбасок и соусов может мешать поддерживать форму.