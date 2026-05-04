Названа опасность питания один раз в день

Переход на режим приёма пищи один раз в сутки грозит серьёзными системными сбоями и негативными биохимическими изменениями в организме, сообщила специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из публикации, зачастую люди в попытках мгновенно сбросить накопленный за несколько лет лишний вес прибегают к радикальным ограничениям в еде.
Эксперт пояснила, что при жестком недоедании тело начинает испытывать стресс и замедлять обмен веществ, активно откладывая любые поступающие калории в жир.
По её словам, для эффективного и безопасного похудения необходимо избегать строгих запретов и постепенно менять привычный рацион, рассчитывая на долгосрочный результат.
«Есть раз в день — это не норма. В зависимости от того, где у человека слабое место, там у него и будет сбой», — отметила Екатерина Ким.
Ранее тренер Ирина Мальцева заявила, что мясо само по себе не вредно, однако частое употребление стейков, крыльев, колбасок и соусов может мешать поддерживать форму.