WSJ: ВМС США пока не будут сопровождать коммерческие суда в Ормузе

Администрация президента США Дональда Трампа представила инициативу Project Freedom, направленную на организацию безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Проект должен помочь судам, оказавшимся заблокированными в регионе из-за военного конфликта, пишет The Wall Street Journal.
По имеющейся информации, на текущем этапе операция не предусматривает сопровождение торговых кораблей силами американских ВМС. Вместо этого планируется создать механизм координации между государствами, страховыми компаниями и участниками международных перевозок.
Основная задача инициативы заключается в упорядочивании движения судов и снижении рисков для морской торговли в стратегически важной акватории. Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов поставок нефти и других грузов на мировые рынки.
Ранее Трамп сообщил, что утром 4 мая по ближневосточному времени США должны начать проводить через Ормузский пролив суда, которые оказались заблокированы в указанной акватории из-за конфликта на Ближнем Востоке.