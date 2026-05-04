Мерц заявил, что серьёзно относится к претензиям немцев к правительству ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что не видит чего-то необычного в недовольстве граждан ФРГ деятельностью правительства.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что серьезно относится к недовольству немцев в адрес нынешнего правительства ФРГ, но не видит чего-то необычного в такой реакции населения.

«Я, разумеется, серьезно отношусь к недовольству. Однако это феномен, с которым сталкивались и другие правительства», — сказал глава кабинета министров в эфире телеканала ARD.

По его словам, спустя время после начала работы правительств наступают разочарование и критика. При этом в правящих коалициях, формирующих кабинеты министров, «возникают перекосы».

Мерц призвал вспомнить, как начинали свою деятельность правительства Гельмута Коля (был канцлером с 1982 по 1998 год) и Герхарда Шрёдера (с 1998 по 2005 год). Политик убеждён, что трудные периоды, падения и взлёты происходят регулярно.

Канцлер также прокомментировал свою манеру общения. Глава правительства признал, что поведение, которое он время от времени демонстрирует, иногда несет риски.

«Но я верю, что многие люди в этой стране хотят знать, что на самом деле думают их политики. И я стараюсь выражать это в своем стиле», — пояснил Мерц.

Напомним, ранее немецкое издание Bild написало, что канцлер ФРГ резко одернул женщину, страдающую от онкологического заболевания, которая пожаловалась ему на сокращения в системе здравоохранения Германии. Она выразила недоумение из-за того, что правительство урезает расходы на медицину и одновременно с этим повышает зарплаты министрам.

В конце апреля Мерц пожаловался на то, что сталкивается с беспрецедентной волной критики и оскорблений в социальных сетях. По словам канцлера, масштаб нападок в его адрес не имеет аналогов среди прежних глав правительства ФРГ.

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше