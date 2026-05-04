GameStop предложила купить eBay за $56 млрд

WSJ называет план господина Коэна амбициозным. GameStop значительно меньше eBay — стоимость компании составляет около $12 млрд. Капитализация маркетплейса оценивалась в $46 млрд. Также остается открытым вопрос финансирования — на балансе GameStop находится лишь около $9 млрд наличными. Тем не менее, после новостей о возможном поглощении акции eBay на внебиржевых торгах подскочили примерно на 12%.