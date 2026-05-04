Жителей Новосибирска предупредили о штрафах до 5 млн рублей за надругательство над георгиевской лентой

Жителям Новосибирска напомнили о возможных санкциях за оскорбление георгиевской ленты. Председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» и депутат Госдумы Ольга Занко сообщила, что штраф может составить до 5 миллионов рублей, а лишение свободы — до пяти лет. Эту информацию опубликовало РИА Новости.
В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнял георгиевскую ленту к символам воинской славы. Ее использование разрешено только в контексте сохранения исторической памяти. Публичное осквернение этого символа влечёт за собой наказание.
Ольга Занко уточнила, что за такое правонарушение предусмотрен штраф до 3 миллионов рублей или срок лишения свободы до трёх лет. Если нарушение совершено группой лиц или с использованием сети Интернет, наказание ужесточается: штраф до 5 миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы.
Депутат также отметила, что георгиевскую ленту следует носить с уважением. Рекомендуется прикреплять её на груди, а не на сумках, в автомобилях или ниже локтя. Использование символа разрешено только на официальных мероприятиях, посвященных Дню Победы и другим памятным датам.
