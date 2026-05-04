Посол Нечаев: противники России знают последствия применения ядерного оружия

Западные государства понимают, к каким последствиям для них приведёт попытка применения ядерного арсенала против Москвы, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Его слова приводит РИА Новости.
«Полагаю, что наши противники сознают, чем может закончиться для них попытка применения… ядерных сил против России», — сказал Нечаев.
Дипломат подчеркнул, что это касается как прямого использования, так и угроз применения ядерного оружия против России.
Ранее Нечаев заявил, что планы по расширению и укреплению европейского «ядерного зонтика» представляют прямую стратегическую угрозу для России.