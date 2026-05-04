Джерелиевский раскрыл, зачем Германии танковая бригада в Литве

«Главной целью всех вот этих приготовлений является Калининградская область. Вот этот анклав может попытаться захватить территорию, опираясь на ее изолированность от основной территории Российской Федерации. Все приготовления именно на это нацелены. Мы видим и учения, которые проводятся на Балтике и в целом в этом регионе, которые как раз предполагают именно боевые действия против Калининградской области. Эта танковая бригада — не такие великие силы, её задача может быть не только наступательные действия на Калининград, но и попытка заблокировать прорыв к городу в случае войны. Нужно учесть наличие в регионе польской армии, которая имеет неплохой боевой опыт. Во-первых, поляки принимали участие практически во всех миссиях НАТО. Кроме того, они прокачали значительную часть своих военных под видом добровольцев на Украине. То есть, можно говорить о том, что формируется кулак для удара по Калининграду», — сказал военный эксперт.