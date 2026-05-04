Джерелиевский раскрыл, зачем Германии танковая бригада в Литве

В Литве Германия создает «танковую бригаду 45». Как сообщают немецкие СМИ, планируется, что подразделение будет в полной боеготовности в 2027 году.
В беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский раскрыл, зачем Германии понадобилась танковая бригада в Литве.
«Главной целью всех вот этих приготовлений является Калининградская область. Вот этот анклав может попытаться захватить территорию, опираясь на ее изолированность от основной территории Российской Федерации. Все приготовления именно на это нацелены. Мы видим и учения, которые проводятся на Балтике и в целом в этом регионе, которые как раз предполагают именно боевые действия против Калининградской области. Эта танковая бригада — не такие великие силы, её задача может быть не только наступательные действия на Калининград, но и попытка заблокировать прорыв к городу в случае войны. Нужно учесть наличие в регионе польской армии, которая имеет неплохой боевой опыт. Во-первых, поляки принимали участие практически во всех миссиях НАТО. Кроме того, они прокачали значительную часть своих военных под видом добровольцев на Украине. То есть, можно говорить о том, что формируется кулак для удара по Калининграду», — сказал военный эксперт.
Джерелиевский уточнил, что речь может идти о провокации.
«Силенок на войну по периметру у них нет, но могут попробовать устроить провокацию. Кроме того, они отрабатывают такие сценарии, как блокаду Калининградской области, при которой наличие бригады бундесвера, как им кажется, будет козырем», — объяснил он.
Собеседник издания подчеркнул, что Калининград укреплен, в нем есть необходимое для отражения провокаций количество вооружения и личного состава.
«Кроме того, надо помнить, что наше руководство неоднократно предупреждало, что если страны НАТО рискнут пойти на военный конфликт, он не будет носить характер конвенциональной войны, сразу же последуют ядерные удары по противнику», — резюмировал Джерелиевский.