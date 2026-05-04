Пленный из ВСУ: боевики «Азова» провоцировали ВС РФ на огонь по мирным жителям

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Боевики бригады «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) вели огонь из гранатометов в непосредственной близости от жилых домов, провоцируя российскую артиллерию на ответные удары. Об этом рассказал ТАСС пленный солдат ВСУ Илья Лурин.
«Как боевые действия [начались], у нас такие моменты были, что прямо во двор заезжала САУ (самоходная артиллерийская установка — прим. ТАСС), стреляла и сразу уезжала. И через минут 20−30 туда начинало прилетать [в ответ]. Еще родители рассказывали, они просто в другом месте жили. Азовцы на БТР катались, стреляли из гранатомета и вызывали на себя огонь. По ним прилетало из “Градов” и попадало в дома, которые вокруг стояли. То есть катались и специально провоцировали», — сказал Лурин в рамках проекта «Украина пропадает без вести».
Пленный отметил, что негативно относится к «Азову», а также добавил, что украинские инструкторы, с которыми он познакомился во время подготовки в учебном центре, придерживались националистических взглядов.
Ранее в российских силовых структурах регулярно сообщали ТАСС о случаях, когда военнослужащие ВСУ использовали дома мирного населения в качестве огневых точек. Отмечалось, что зачастую хозяева таких домов продолжали оставаться в переоборудованных зданиях и прятались в подвалах.
Пленные ВСУ создали гуманитарный проект «Украина пропадает без вести», где ведут телеграм-канал, проводят прямые эфиры, рассказывая истории бойцов, помогая родным выйти с ними на связь.