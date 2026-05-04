Запад возводит новый «железный занавес» с Россией, заявили в МИД

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Страны Запада возводят новый «железный занавес» с Российской Федерацией, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.

Источник: © РИА Новости

«Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый “железный занавес”, пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями», — сказал агентству дипломат.

Ситуация в Балтийском регионе в целом — отражение общей геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым НАТО и Евросоюзом курсом на системную конфронтацию с Россией, подчеркнул Булатов.

«Стараниями наших бывших партнеров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия, включая Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона», — считает собеседник агентства.

С выходом РФ из этих структур, который в сложившихся условиях был неизбежен, их деятельность утратила смысл и сейчас, по сути, низведена до второстепенного инструмента антироссийской политики НАТО и ЕС, констатировал Булатов.

Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия и Канада приветствуют усиление активности НАТО, в том числе военные учения альянса, в Арктическом регионе, следует из совместного заявления премьеров этих государств, сделанного 15 марта.

НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
