Запад возводит новый «железный занавес» с Россией, заявили в МИД

«Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый “железный занавес”, пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями», — сказал агентству дипломат.
Ситуация в Балтийском регионе в целом — отражение общей геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым НАТО и Евросоюзом курсом на системную конфронтацию с Россией, подчеркнул Булатов.
«Стараниями наших бывших партнеров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия, включая Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона», — считает собеседник агентства.
С выходом РФ из этих структур, который в сложившихся условиях был неизбежен, их деятельность утратила смысл и сейчас, по сути, низведена до второстепенного инструмента антироссийской политики НАТО и ЕС, констатировал Булатов.
Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия и Канада приветствуют усиление активности НАТО, в том числе военные учения альянса, в Арктическом регионе, следует из совместного заявления премьеров этих государств, сделанного 15 марта.