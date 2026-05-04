Политолог Масала: Трамп послал сигнал Путину выводом войск США из ФРГ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп послал сигнал российскому коллеге Владимиру Путину, пересмотрев решение о размещении американского батальона с дальнобойным оружием в ФРГ. Такое мнение высказал немецкий политолог Карло Масала.
— Это глава Белого дома посылает России сигнал о том, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы. Мы это и так знали. Но теперь это материализовалось в плане возможностей, — заявил он в воскресенье, 3 мая, в беседе с изданием Financial Times.
Власти США приняли решение о выводе пяти тысяч американских военных из Германии, чтобы наказать Берлин за позицию касательно Ирана. Об этом 2 мая сообщили в издании NYT, ссылаясь на чиновников.
При этом в Пентагоне еще до этого рассматривали возможность снизить военное присутствие в ФРГ.
Соединенные Штаты планируют вывести пять тысяч военных из Германии в течение 6−12 месяцев. Об этом 2 мая сообщило агентство Reuters, ссылаясь на Пентагон. Отмечается, что сокращение контингента позволит вернуть численность американских войск в Европе примерно к уровню, который был до 2022 года.