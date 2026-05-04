Чиновники в США плетут интриги за спиной главы Белого дома Дональда Трампа, навязывая детям российских дипломатов американское гражданство вразрез с его миграционной политикой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Пока президент Трамп пытается навести порядок в американской миграционной баланде, сваренной предшественниками, его же собственные сотрудники за спиной занимаются интригами — наводят порчу на и без того хворающие российско-американские отношения как раз на ниве миграции», — написала она в статье для «Ведомостей».
Захарова считает, что подобными шагами так называемое «глубинное государство» в США стремится подорвать одно из ключевых предвыборных обещаний главы Белого дома, касающееся запрета на легализацию мигрантов. По мнению официального представителя МИД РФ, указанная ситуация демонстрирует упадок демократии в Соединённых Штатах.
Напомним, в конце октября на сайте министерства внутренней безопасности США появилась информация о том, что с начала второго президентского срока Дональда Трампа из страны депортировали более 500 тысяч нелегальных мигрантов. Ещё 1,6 миллиона лиц, которые находились на американской территории незаконно, по данным ведомства, покинули Соединённые Штаты добровольно.