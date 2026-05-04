Пушилин назвал украинских военкомов очень богатыми людьми

Глава ДНР отметил, что в открытых источниках много свидетельств, указывающих на высокий уровень коррупции в ТЦК.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) — очень богатые люди. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«ТЦК и коррупционная составляющая [на Украине] достаточно велики. Тэцэкашники — очень богатые люди, свидетельств этому масса», — сказал Пушилин.

Глава региона подчеркнул, что в открытых источниках также много свидетельств, указывающих на высокий уровень коррупции в ТЦК. «Вспоминая Одессу, там задержаны были недавно тэцэкашники за конкретные вымогательства, причем не стесняясь, если не ошибаюсь, [требовали] $30 тыс. за освобождение, повторное освобождение конкретного человека. Они вымогали, за что были задержаны, арестованы, ближайшая судьба неизвестна», — добавил Пушилин.

