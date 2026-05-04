Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внуково принимает и отправляет рейсы только по согласованию

На фоне введения временных ограничений столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет воздушные суда исключительно по согласованию с профильными органами.

На фоне введения временных ограничений столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет воздушные суда исключительно по согласованию с профильными органами.

Об этом сообщает Росавиация.

Специалисты пояснили, что изменение режима работы необходимо для обеспечения безопасности полётов.

По их словам, пассажирам следует внимательно следить за статусом рейсов через электронное онлайн-табло.

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

Ранее на территории аэропорта Оренбурга временно приостановили отправку и посадку гражданских воздушных судов.