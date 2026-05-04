Захарова: США насильно выдают гражданство детям российских дипломатов

Представитель МИД подчеркнула, что действия американских чиновников противоречат как международному, так и внутреннему праву США. Она объяснила, что дипломаты не подпадают под полную юрисдикцию страны пребывания, поэтому «право почвы» на их детей не распространяется автоматически. Ранее Верховный суд США прямо исключил детей иностранных дипломатов из списка тех, кто получает гражданство по рождению, а двусторонняя Консульская конвенция 1964 года гарантирует дипломатам иммунитет от «принудительных повинностей», отметила госпожа Захарова.