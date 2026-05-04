Стал известен жесткий ответ на провокации немецкой танковой бригады в Литве

Немецкие СМИ сообщили, что Германия формирует в Литве новую танковую бригаду и перебрасывает туда военных и технику. Депутат Андрей Колесник сказал, каким будет ответ на попытку провокации у границы РФ с участием этого подразделения.

Источник: Аргументы и факты

Германия формирует танковую бригаду в Литве и планирует переброску туда значительных ресурсов Бундесвера, сообщили немецкие СМИ. В беседе с aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал, каким будет ответ в случае провокации с участием этого подразделения.

«Литва граничит с Калининградской областью. В последнее время они все время анонсируют нападение на этот российский регион, установление блокады и морской, и железнодорожной, и автомобильной. Учения проводятся уже не скрываясь, в том числе, под руководством Великобритании рядом с границей Калининградской области чётко отрабатывают задачи по блокаде или нападению на регион. Поэтому любое военное движение в Литве мы будем рассматривать как направленное в сторону России, субъектом которой является Калининградская область. Наши действия будут соответствующие. Пока дойдут до Калининграда, уверен, и подразделения танковые будут уничтожены, и командование. Калининград найдёт, как за себя постоять», — подчеркнул он.

Как ранее сообщили немецкие СМИ, Германия намерена обеспечить развертывание танковой бригады в Литве «любой ценой» к концу 2027 года. Формирование бригады сопровождается переброской значительных ресурсов бундесвера, а сроки остаются жесткими.

