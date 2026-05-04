Стал известен жесткий ответ на провокации немецкой танковой бригады в Литве

«Литва граничит с Калининградской областью. В последнее время они все время анонсируют нападение на этот российский регион, установление блокады и морской, и железнодорожной, и автомобильной. Учения проводятся уже не скрываясь, в том числе, под руководством Великобритании рядом с границей Калининградской области чётко отрабатывают задачи по блокаде или нападению на регион. Поэтому любое военное движение в Литве мы будем рассматривать как направленное в сторону России, субъектом которой является Калининградская область. Наши действия будут соответствующие. Пока дойдут до Калининграда, уверен, и подразделения танковые будут уничтожены, и командование. Калининград найдёт, как за себя постоять», — подчеркнул он.