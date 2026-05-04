Polsat News: польские депутаты поругались из-за РФ и слов Туска о НАТО

В Польше депутаты устроили перепалку в прямом эфире. Спусковым крючком стало недавнее заявление премьер-министра этой страны Дональда Туска о том, что вывод войск США из Германии станет катастрофической тенденцией для НАТО. О конфликте депутатов рассказывает телеканал Polsat News.
«С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО, как это делает Дональд Туск», — сказал депутат Радослав Фогель, призвав премьера стремиться к переброске войск США из Германии в Польшу.
Депутат Павел Блюзнюк начал спор с Фогелем на повышенных тонах, другие депутаты попытались их успокоить.
Ранее Туск заявил, что Россия якобы может атаковать Североатлантический альянс «в течение ближайших “месяцев”.
После этого президент Финляндии Александр Стубб раскритиковал панические заявления польского премьера Дональда Туска о скором конфликте России с НАТО.
Глава польского правительства Дональд Туск также выразил сомнение в готовности Соединенных Штатов соблюдать обязательства перед НАТО по защите Европы в случае потенциального конфлкита.