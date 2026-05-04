В Колумбии из-за наезда машины на людей на мероприятии погибло два человека

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще 37 ранены после того, как машина въехала в толпу на мероприятии Monster Truck 2026 в Колумбии.

«В разгар шоу один из участвующих автомобилей, за рулем которого находилась женщина, потерял управление после выполнения маневра и врезался в группу зрителей», — передает Blu Radio.

Губернатор штата Каука Октавио Гусман выразил соболезнования в связи с инцидентом, уточнив, что в результате произошедшего, «по предварительным данным, пострадали 37 человек и по меньшей мере два человека погибли».

«Наше министерство здравоохранения задействовало все свои ресурсы и скоординировало действия для урегулирования ситуации», — подчеркнул он.