Юрий Слюсарь дал поручения министерствам по итогам интерактивного приема граждан

Жительница микрорайона Ключевого Новочеркасска пожаловалась: летом вода в домах либо отсутствует, либо идёт с критически низким давлением. В микрорайоне живут около 400 человек. Жители третий год обращаются в городскую администрацию по этому вопросу, но данные им обещания не выполняются. По информации местных властей, водопровод находится на балансе ресурсоснабжающей организации «Экотехнологии», но обязательства по обновлению данных сетей компания не выполняет.