Юрий Слюсарь дал поручения министерствам по итогам интерактивного приема граждан

На интерактивном приёме граждан губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассмотрел несколько социально значимых обращений из городов и районов.
Жительница микрорайона Ключевого Новочеркасска пожаловалась: летом вода в домах либо отсутствует, либо идёт с критически низким давлением. В микрорайоне живут около 400 человек. Жители третий год обращаются в городскую администрацию по этому вопросу, но данные им обещания не выполняются. По информации местных властей, водопровод находится на балансе ресурсоснабжающей организации «Экотехнологии», но обязательства по обновлению данных сетей компания не выполняет.
Губернатор поручил главе администрации Новочеркасска обеспечить строительство 1,3 км водопроводных сетей в микрорайоне Ключевом до 1 октября. Вопрос должен находиться на особом контроле министерства ЖКХ, предупредил глава региона.
«Надо наладить взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией -чтоб они в рамках собственной инвестпрограммы выделили средства на выполнение этого мероприятия. Министру ЖКХ — взять на особый контроль закупку материалов и сроки проведения ремонта, а также информировать жителей о ходе выполнения работ», — сказал Юрий Слюсарь.
Жительница города Гуково пожаловалась на затянувшийся с 2022 года капремонт городского Дворца спорта «Шахтёр», из-за чего дети лишены возможности посещать спортивные секции.
По информации городских властей, недобросовестный подрядчик заменен, новый активно приступил к работам. Сейчас ведет пусконаладку водоснабжения, подготовку к укладке покрытия в спортивных залах и административном помещении. Также вокруг Дворца спорта будет установлено новое ограждение. Строительная готовность объекта на сегодня — 90%.
Все ремонтные работы губернатор поручил завершить до 1 августа. Также, по информации минспорта, к новому учебному году возле Дворца спорта оборудуют уличный спортивный комплекс.
О дорожном ремонте попросила заявительница из Волгодонска. Она рассказала, что проехать по переулку Пушкина, ведущему к социально значимым объектам, невозможно: всё в ямах, асфальт разрушен. Ямочный ремонт не поможет, его надолго не хватит, пожаловалась женщина.
По информации министра транспорта, ремонт данной дороги с укладкой нового покрытия предусмотрен, контракт на выполнение работ уже заключен.
Глава региона поручил завершить ремонт дороги до конца июля.
В ходе приема были решены и другие вопросы. В Таганроге оперативно оформили документы на поставку автомобиля для центра социального обслуживания. Для школьного отряда «Поиск» из Усть-Донецкого района по поручению губернатора организована экскурсия в Азовский музей-заповедник — ребята посетили музей 29 апреля.
