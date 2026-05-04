Пчеловод из США рассказал, опасны ли пчелы Трампа в Белом доме для гостей

РИА Новости: пчелы Трампа в Белом доме не должны быть опасны для гостей.

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Пчелы на территории Белого дома не должны представлять опасности для гостей и участников официальных мероприятий, если улей не установлен рядом с входами и имеет ограждения, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт по пчеловодству и автор книг по этой теме Майкл Буш.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья 28 апреля показали королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле новый улей, выполненный в виде Белого дома. Демонстрация улья была включена в программу торжественного визита британского монарха следом за чаем.

«Нет, по крайней мере, если (улей — ред.) не установлен прямо у входа», — сказал Буш, отвечая на вопрос агентства, будут ли высокопоставленные гости Трампа мешать пчелам.

По словам собеседника агентства, в местах, где пчелы находятся рядом с людьми, также обычно применяют специальную защиту.

«Обычно используют какое-то ограждение, чтобы поднять пчел в воздух. Поднявшись над головами людей, они остаются наверху до тех пор, пока не доберутся до места назначения», — объяснил Буш, комментируя меры безопасности для улья на территории Белого дома.

Эксперт отметил, что сам иногда без последствий устанавливал ульи примерно в метре от входной двери.

«Не то чтобы я стал это советовать, потому что (в случае — ред.) если бы пчелы стали раздражительными, я, наверное, предпочел бы, чтобы они были подальше. Однако такого никогда не происходило», — добавил Буш.

