Пчеловод из США рассказал, опасны ли пчелы Трампа в Белом доме для гостей

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Пчелы на территории Белого дома не должны представлять опасности для гостей и участников официальных мероприятий, если улей не установлен рядом с входами и имеет ограждения, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт по пчеловодству и автор книг по этой теме Майкл Буш.
«Нет, по крайней мере, если (улей — ред.) не установлен прямо у входа», — сказал Буш, отвечая на вопрос агентства, будут ли высокопоставленные гости Трампа мешать пчелам.
По словам собеседника агентства, в местах, где пчелы находятся рядом с людьми, также обычно применяют специальную защиту.
«Обычно используют какое-то ограждение, чтобы поднять пчел в воздух. Поднявшись над головами людей, они остаются наверху до тех пор, пока не доберутся до места назначения», — объяснил Буш, комментируя меры безопасности для улья на территории Белого дома.
Эксперт отметил, что сам иногда без последствий устанавливал ульи примерно в метре от входной двери.
«Не то чтобы я стал это советовать, потому что (в случае — ред.) если бы пчелы стали раздражительными, я, наверное, предпочел бы, чтобы они были подальше. Однако такого никогда не происходило», — добавил Буш.