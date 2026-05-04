Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в тёплый сезон

С точки зрения трудового права и финансовой логики выбор месяца для отпуска в тёплый сезон напрямую влияет на итоговый доход сотрудника и общее ощущение «выгодности» отдыха, объяснили в беседе с RT эксперты департамента организационного развития Роскачества.
«В соответствии с ТК РФ отпуск оплачивается исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, при этом отпускные рассчитываются по календарным дням, а заработная плата — по рабочим. Именно поэтому на практике наиболее выгодными считаются месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Как правило, это июль, август и — в зависимости от года и производственного календаря — сентябрь», — подчеркнули в организации.
Отмечается, что в такие периоды сотрудник теряет в доходе меньше, поскольку разница между «стоимостью» рабочего и отпускного дней минимальна.
«Если говорить о фактическом поведении сотрудников, то пик отпусков традиционно приходится на июль и август. Это связано не только с погодой, но и с социальными факторами: школьные каникулы, корпоративные графики отпусков, а также устоявшееся представление о классическом летнем отдыхе. Однако с точки зрения рационального подхода сентябрь часто оказывается недооценённым вариантом, так как в первый осенний месяц сохраняется комфортная погода, снижается нагрузка на туристическую инфраструктуру», — пояснили аналитики.
По их словам, финансово месяц может быть даже более выгодным за счёт большего количества рабочих дней.
«Июнь, напротив, чаще проигрывает из-за праздников, которые уменьшают общее число рабочих дней и увеличивают потенциальные потери в доходе. В итоге грамотное планирование отпуска позволяет не только полноценно отдохнуть, но и избежать ощутимых финансовых потерь», — заключили эксперты.
