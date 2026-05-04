Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертоносный дуэт российских дронов уничтожил танк Leopard и САУ Caesar в ДНР

Российские военные уничтожили танк Leopard и самоходную артиллерийскую установку Caesar на Добропольском направлении (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Технику противника выявили операторы разведывательных беспилотников ZALA. Они засекли переброску машин к линии боевого соприкосновения в тылу формирований ВСУ. Полученные координаты тут же передали расчёту барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Получив целеуказание, специалисты запустили ударный дрон и поразили вражеские объекты. Вся операция прошла при участии соединения специального назначения группировки войск «Центр».

Оператор-разведчик Ильдар Калоев отметил высокую динамику развития техники. По его словам, постоянно появляются дополнения, улучшается связь и защита от воздействия радиоэлектронной борьбы. «Запускаем разведку, находим цель, поступает команда применить изделие 51», — пояснил он алгоритм действий.

Боец Николай Семеркин добавил, что аппараты совершенствуются. Дальность полёта увеличивается благодаря новому оборудованию и элементам искусственного интеллекта. Он подчеркнул качество антенных устройств: «Антенное оборудование, антенны фидерных устройств до такой степени качественные, что мы преодолеваем практически любой РЭБ, он уже не так страшен».

В оборонном ведомстве добавили, что слаженная работа этих расчетов помогает продвижению штурмовых отрядов на данном участке фронта.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.