Смертоносный дуэт российских дронов уничтожил танк Leopard и САУ Caesar в ДНР

Боец Николай Семеркин добавил, что аппараты совершенствуются. Дальность полёта увеличивается благодаря новому оборудованию и элементам искусственного интеллекта. Он подчеркнул качество антенных устройств: «Антенное оборудование, антенны фидерных устройств до такой степени качественные, что мы преодолеваем практически любой РЭБ, он уже не так страшен».