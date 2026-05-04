Польские депутаты устроили скандал в прямом эфире из-за России

Депутат Радослав Фогель (PiS) обвинил главу правительства в том, что тот подрывает доверие к Североатлантическому альянсу, и назвал его слова «хорошей новостью для России».
«Если действительно произойдёт вывод войск из Германии, Польша должна стремиться к их переброске к нам. С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО, как это делает Дональд Туск», — заявил Фогель.
В ответ депутат от «Гражданской коалиции» Павел Блюзнюк на повышенных тонах начал доказывать, что его оппонент ошибается в своём утверждении про премьера. Позже к спору присоединилась депутат от партии «Польша 2050» Ева Шедлер, которая попыталась успокоить разгорячившихся коллег.
«Если автором слов является человек, которого не выносят, например, премьер-министр Дональд Туск, то люди сразу же увидят между строк то, что не было сказано вслух», — иронично заметила Шедлер.
Чем закончилась дискуссия — не уточняется. Однако сам факт публичного конфликта в эфире свидетельствует о напряжённости в польской политической элите на фоне внешнеполитических вызовов.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Туск назвал наибольшей угрозой для НАТО не внешних врагов, а «продолжающийся распад» альянса. Премьер призвал сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту «катастрофическую тенденцию».
