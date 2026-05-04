Polsat News: Польские депутаты поругались из-за РФ и заявления Туска о НАТО

Депутаты польского парламента поругались в прямом эфире из-за слов о РФ и заявления премьер-министра республики Дональда Туска о катастрофе Североатлантического альянса. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил телеканал Polsat News.

Депутат от партии «Право и справедливость» Радослав Фогель обвинил премьера в том, что он подрывает доверие к НАТО, и назвал его слова хорошими новостями для России.

— Если произойдет вывод войск из ФРГ, то Польша должна стремиться к их переброске к нам. С точки зрения РФ нет лучшей новости, чем подрыв доверия к Североатлантическому альянсу, как это делает Туск, — заявил парламентарий.

В ответ депутат от партии «Гражданская коалиция» Павел Блюзнюк стал доказывать, что Фогель ошибается в своем мнении про премьер-министра. Позже к спору присоединилась депутат от партии «Польша 2050» Ева Шедлер, попытавшись успокоить коллег и иронично высказавшись о них.

— Если автором слов является человек, которого не выносят, например, Туск, то люди сразу же увидят между строк то, что не было сказано вслух, — высказалась она.

В статье не уточняется, чем закончился спор.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп послал сигнал российскому коллеге Владимиру Путину, пересмотрев решение о размещении американского батальона с дальнобойным оружием в ФРГ. Такое мнение высказал немецкий политолог Карло Масала.

