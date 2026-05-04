Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У высотки МИД на время ремонта появится защитная галерея

РИА Новости: у высотки МИД на время ремонта появится защитная галерея.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В МИД России РИА Новости раскрыли, когда начнется реставрация главного корпуса исторического здания на Смоленской-Сенной площади в Москве и что планируется достроить для безопасного доступа сотрудников и посетителей министерства.

«В 2027—2029 годах запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ на следующих фасадах: фасады зоны “Б” (центральная 26-этажная часть здания) со стороны Садового кольца; фасады зоны “Б” со стороны Денежного переулка; фасады зоны “А” (правая 16-этажная пристройка)», — поделились в МИД с агентством.

«Для обеспечения безопасного доступа сотрудников и посетителей министерства на период выполнения ремонтно-реставрационных работ по фасадам со стороны главного входа (центральный подъезд) запроектирована защитная галерея», — уточнил МИД.

Здание МИД — одна из семи построенных «сталинских высоток» — возведено в 1948—1953 годах. Центральная часть здания состоит из 27 этажей, его высота — 172 метра. Цоколь облицован красным гранитом, а фасад — светлыми керамическими блоками. Центральная часть высотки через уступы ярусов переходит в боковые 16-этажные крылья, а за ними — в шестиэтажные. Эти корпуса связывают массив здания с окружающей его жилой застройкой.