У высотки МИД на время ремонта появится защитная галерея

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В МИД России РИА Новости раскрыли, когда начнется реставрация главного корпуса исторического здания на Смоленской-Сенной площади в Москве и что планируется достроить для безопасного доступа сотрудников и посетителей министерства.
«В 2027—2029 годах запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ на следующих фасадах: фасады зоны “Б” (центральная 26-этажная часть здания) со стороны Садового кольца; фасады зоны “Б” со стороны Денежного переулка; фасады зоны “А” (правая 16-этажная пристройка)», — поделились в МИД с агентством.
«Для обеспечения безопасного доступа сотрудников и посетителей министерства на период выполнения ремонтно-реставрационных работ по фасадам со стороны главного входа (центральный подъезд) запроектирована защитная галерея», — уточнил МИД.
Здание МИД — одна из семи построенных «сталинских высоток» — возведено в 1948—1953 годах. Центральная часть здания состоит из 27 этажей, его высота — 172 метра. Цоколь облицован красным гранитом, а фасад — светлыми керамическими блоками. Центральная часть высотки через уступы ярусов переходит в боковые 16-этажные крылья, а за ними — в шестиэтажные. Эти корпуса связывают массив здания с окружающей его жилой застройкой.