Пытался убежать и упал: задержание призывника попало на видео в Шымкенте

Призывника, который попытался убежать, задержали в Шымкенте — инцидент попал на видео. Парень во время погони не удержался на ногах и упал, передает Otyrar.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел 2 мая в районе Чапаевки. Сотрудники полиции и местных исполнительных органов проводили плановые мероприятия по доставке призывника для постановки на воинский учет. Парень неверно понял ситуацию, попытался скрыться, эмоционально отреагировал и упал.

После разъяснения оснований он добровольно проследовал на сборный пункт и прошел медкомиссию, по итогам которой признан годным к службе. Претензий к действиям сотрудников у него нет. Ранее призывнику направлялись повестки, а его доставка была осуществлена в рамках рейдовых мероприятий.