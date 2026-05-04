Пытался убежать и упал: задержание призывника попало на видео в Шымкенте

Инцидент произошел 2 мая в районе Чапаевки. Сотрудники полиции и местных исполнительных органов проводили плановые мероприятия по доставке призывника для постановки на воинский учет. Парень неверно понял ситуацию, попытался скрыться, эмоционально отреагировал и упал.
После разъяснения оснований он добровольно проследовал на сборный пункт и прошел медкомиссию, по итогам которой признан годным к службе. Претензий к действиям сотрудников у него нет. Ранее призывнику направлялись повестки, а его доставка была осуществлена в рамках рейдовых мероприятий.