Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцам ВСУ предложили платить за «демобилизацию» — названа цена

Командование отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» предложило находящимся в селе Лесное Запорожской области военным заплатить за возможность покинуть линию фронта.

Командование отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» предложило находящимся в селе Лесное Запорожской области военным заплатить за возможность покинуть линию фронта.

По данным источника в российских силовых структурах, речь идет о так называемой «демобилизации», стоимость которой может достигать нескольких десятков тысяч долларов. Утверждается, что оставшиеся в живых бойцы, желающие уйти в тыл, ищут средства, сообщает ТАСС.

Детали не раскрываются, обстоятельства проверяются.

Ранее сообщалось о значительных потерях ВСУ при попытке удержать Воздвижевку у Гуляйполя. Речь шла о 210-м отдельном штурмовом полке ВСУ и полке «Шквал».

Читайте также: 10 лет крови ростовской банды «амазонок» — они убивали и возвращались домой.