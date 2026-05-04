Командование отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» предложило находящимся в селе Лесное Запорожской области военным заплатить за возможность покинуть линию фронта.
По данным источника в российских силовых структурах, речь идет о так называемой «демобилизации», стоимость которой может достигать нескольких десятков тысяч долларов. Утверждается, что оставшиеся в живых бойцы, желающие уйти в тыл, ищут средства, сообщает ТАСС.
Детали не раскрываются, обстоятельства проверяются.
Ранее сообщалось о значительных потерях ВСУ при попытке удержать Воздвижевку у Гуляйполя. Речь шла о 210-м отдельном штурмовом полке ВСУ и полке «Шквал».
