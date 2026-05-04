Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что окружение Владимира Зеленского якобы получало доходы за счет иностранной помощи и бюджетных средств.
По его словам, лица из окружения главы киевского режима, как и он сам, за время нахождения у власти стали состоятельными и приобрели недвижимость за рубежом. Он связал это с предполагаемыми схемами использования финансовых потоков.
Мирошник также утверждает, что развитие ситуации вокруг так называемых «пленок Миндича» носит политический характер и связано с борьбой за контроль над финансовыми ресурсами. Он указал, что кадровые решения в украинском руководстве, по его оценке, могут быть частью этой динамики.
В числе упомянутых фигур он назвал Андрея Ермака и Рустема Умерова. Детали не раскрываются.
Ранее «Украинская правда» сообщала о переговорах, в которых фигурировал бизнесмен Миндич, касающихся многомиллионных контрактов в оборонной сфере. Также отмечалось, что антикоррупционные органы предъявили обвинения ряду лиц по делу о коррупции в энергетике, а кадровые решения в правительстве последовали на фоне расследования.
