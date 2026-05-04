Глава ЕК раскритиковала энергокурс ФРГ — упомянут отказ от атомной энергетики

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение Германии отказаться от атомной энергетики стало стратегической ошибкой.

По ее словам, при борьбе с изменением климата использование газа и угля наносит больший ущерб, чем атомная генерация. Она также указала на нестабильность возобновляемых источников энергии, отметив, что в периоды отсутствия солнца и ветра они не обеспечивают выработку, и в такие моменты требуется работа атомных станций.

Ранее сообщалось о выводе 5 тысяч американских военнослужащих с территории Германии. Также отмечалось, что США могут отказаться от размещения в стране подразделения с дальнобойными ракетами.

На это обратила внимание евродепутат Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее оценке, подобные шаги связаны с намерением Дональда Трампа продемонстрировать отношение к канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

