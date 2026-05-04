МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства Ричард Бэрронс заявил, что у страны отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года, написала газета Times, взявшая у него интервью.
Британский премьер Кир Стармер в июне 2025 года объявил, что Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим «готовности к войне». Times 6 апреля этого года сообщила, что законопроект, предусматривающий повышение оборонной готовности, откладывается до как минимум середины 2027 года.
«Бывший командующий армией (Бэрронс — ред.) предупредил, что британские вооруженные силы могут лишь “думать” о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года», — говорится в материале издания.
По словам Бэрронса, недостаток инвестиций «истощает» промышленную базу и вынуждает оборонные компании переносить производство за границу.
Газета уточнила, что у армии едва хватает денег на танки, вертолеты и артиллерию, но не на барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе или средства с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).
Новый стратегический оборонный обзор опубликован в июне 2025 года на фоне планов Великобритании по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую британское руководство планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов).
Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».