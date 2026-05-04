Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Британии заявили об отсутствии денег на покупку новых вооружений

Times: в Британии заявили об отсутствии денег на покупку новых вооружений.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства Ричард Бэрронс заявил, что у страны отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года, написала газета Times, взявшая у него интервью.

Британский премьер Кир Стармер в июне 2025 года объявил, что Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим «готовности к войне». Times 6 апреля этого года сообщила, что законопроект, предусматривающий повышение оборонной готовности, откладывается до как минимум середины 2027 года.

«Бывший командующий армией (Бэрронс — ред.) предупредил, что британские вооруженные силы могут лишь “думать” о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года», — говорится в материале издания.

По словам Бэрронса, недостаток инвестиций «истощает» промышленную базу и вынуждает оборонные компании переносить производство за границу.

Газета уточнила, что у армии едва хватает денег на танки, вертолеты и артиллерию, но не на барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе или средства с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

Новый стратегический оборонный обзор опубликован в июне 2025 года на фоне планов Великобритании по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую британское руководство планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов).

Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше